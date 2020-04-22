مجزرة بدولة عربية.. يذبح زوجته ويقتل شقيقه و7 آخرين

22 أبريل 2020 - 09:55 ص

شهدت بلدة بعقلين في محافظة جبل لبنان، يوم أمس الثلاثاء، جريمة قتل راح ضحيتها 6 سوريين و3 لبنانيين، بينهم زوجة وشقيق القاتل.





وقتل الجميع بإطلاق النار على الرأس عبر بندقية صيد باستثناء الزوجة حيث ذبحت بالسكين.





ومن بين القتلى في منزل تحت الإنشاء فتى لم يبلغ العاشرة مصاب بطلقة فجرت رأسه إلى جانبه شقيقه، وهو في الخامسة عشرة وقتل بالطريقة نفسها، كما عثر على والدهما مقتولا على مقربة منهما.





ومن بين القتلى أيضا شاب يدعى ياسر الفريج، وشابان آخران من قرية عرسال قتلا في أحد الحقول القريبة من المنزل بالطريقة نفسها، وعثر أيضا على شخص آخر يدعى كريم حرفوش مقتولا في الطريق وفوقه دراجة نارية كان يقودها.





كما عثر على جثة امرأة مذبوحة في منزلها، وهي معلمة رياضيات تدعي منال تيماني وتبلغ من العمر 30 عاما، وهي زوجة موظف أمن في جامعة "Auce"، الذي يشتبه في ارتكابه المجزرة، قبل أن يفر مع شقيق آخر له يعمل مزينا نسائيا.





وقامت قوى الأمن وبمؤازرة من مروحيات الجيش اللبناني بتمشيط أحراج البلدة إلا أنه لم يعثر عليهما بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية.



