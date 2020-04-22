الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

22 أبريل 2020 - 08:54 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار في المعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 22 إبريل ارتفاع طفيف حيث سجل 15.75 مرتفعا بمقدار قرش واحد عن المعاملات الصباحية أمس والتي سجلت 15.74 جنيه.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.

كما سجل في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك التعمير والإسكان 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.