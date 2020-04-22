ساويرس عن اتهامه بالتضحية بالعمال: لا خليهم قاعدين لحد ما البلد تفلس

أحمد عادل شعبان
رد رجال الأعمال نجيب ساويرس على تغريدة لشاب هاجمه بسبب مطالبته بعودة العمال إلى المصانع رغم وجود فيروس كورونا .
و نشر "ساويرس" مقطعا فيديو لتكريم سائق تاكسي إسباني اعتاد توصيل المصابين بكورونا للمستشفى مجانا ، وعلق قائلا: أحلى مشهد هو المشهد الإنساني .. بيوري إن الدنيا لسة بخير.
و رد شاب على ساويرس قائلا: طب اتعظ ده سواق تاكسي محترم وعنده ضمير انتا ملياردير وعايز تنزل الناس الشغل عشان يموتوا بس انتا متخسرش.
و رد "ساويرس" على التغريدة قائلا: لا خليهم يقعدوا سنتين تانى فى البيت علشان البلد كلها تجوع و تفلس .. و مش ممكن يعنى يرجع الشغل و ناخد احتياطتتا الصحية و ما يموتش ؟.
لا خليهم يقعدوا سنتين تانى فى البيت علشان البلد كلها تجوع و تفلس .. و مش ممكن يعنى يرجع الشغل و ناخد احتياطتتا الصحية و ما يموتش ؟ https://t.co/uIN56ZYq54— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 21, 2020
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