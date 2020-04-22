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الثلاثاء.. إيطاليا تسجل أعلى معدل شفاء يومي من كورونا

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المصريون ووكالات

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سجلت إيطاليا رقما قياسيا في عدد المتعافين من كورونا على أراضيها، الثلاثاء، بألفين و723 حالة شفاء، ليصل بذلك إجمالي المتعافين إلى 51 ألفا و600.
والإثنين، تماثل للشفاء في إيطاليا، ألف و822 مصابًا، والأحد تماثل للشفاء ألفين و128.
جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة الدفاع المدني الإيطالي، الثلاثاء، أفادت فيه أنه مع إتمام الفيروس شهره الثاني على أراضي البلاد، وصل عدد الوفيات إلى 24 ألفا و648، بعد تسجيل 534 وفاة جديدة.
وأضافت أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 183 ألفا و957، بينهم ألفين و471 في قسم العناية المركزة.
ولفتت إلى أن عدد فحوصات كورونا ارتفع إلى مليون و450 ألفا و150.
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و536 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 175 ألفا، وتعافى أكثر من 686 ألفا، وفق موقع "worldmeters" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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