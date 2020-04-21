  • الأربعاء 22 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر03:27 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

الصيام في ظل إجراءات الوقاية من كورونا.. مستشار المفتي يجيب

حنين

تصريحات نارية لـ عميد آثار القاهرة بشأن فتاة الـ تيك توك

المعتمدية

مأساة جديدة في "المعتمدية" بعد انتهاء العزل من كورونا

كورونا

عالم فيروسات يزف بشري سارة للعالم بشأن "كورونا"

المجلس الأعلى للإعلام

المجلس الأعلى للإعلام يحيل "نيوتن" إلى النائب العام

صلاح دياب

الكشف عن تفاصيل التحقيق مع صلاح دياب بسبب "نيوتن"

الديهي

"الديهي": هؤلاء أسوأ ما أظهرته أزمة فيروس كورونا‎

كورونا

جامعة كامبريدج: لقاح الحصبة يحمي من مضاعفات كورونا

"كورونا" في إسرائيل

تطوير اختبار الأجسام المضادة لـ"كورونا" بدرجة دقة 100%

هشام عشماوي

تفاصيل مقتل "تكتكة" شريك هشام عشماوي في ليبيا

كورونا.. إغلاق كلي بإسرائيل قبل أيام من ذكرى النكبة

عرب وعالم

"كورونا" في إسرائيل
"كورونا" في إسرائيل
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

قرار مفاجيء من ترامب للحد من تفشي كورونا

#

دفناها قبل 5 أيام.. والمستشفى تهنئنا بتعافي خالتي من كورونا

#

إسرائيل.. فرض إغلاق شامل عشية آخر أيام "الفصح"

#

إسرائيل تتجسس على مواطنيها لاكتشاف المصابين بكورونا

قررت إسرائيل، فرض إغلاق شامل بالبلاد، قبل حلول ذكرى النكبة "يوم الاستقلال" الثلاثاء المقبل، للحد من تفشي فيروس كورونا.
وقالت القناة (13) الإسرائيلية الخاصة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو "قرر فرض إغلاق شامل خلال يوم الاستقلال الذي يبدأ مساء الثلاثاء المقبل حتى اليوم التالي".
ويؤرخ "يوم الاستقلال" لذكرى تأسيس إسرائيل على أنقاض الأرض العربية عام 1948، وهو ما يطلق عليه الفلسطينيون "يوم النكبة".
كما قرر نتنياهو حظر زيارة المقابر، لاسيما العسكرية منها، خلال ما يسمى بـ "يوم الذكرى" الذي يحل الإثنين المقبل.
و"يوم الذكرى" يحتفل فيه الإسرائيلييون بذكرى الجنود الذين قتلوا في المعارك التي خاضتها إسرائيل.
وحسب المصدر ذاته، فسوف تغلق الشرطة الإسرائيلية كل الطرق الواصلة إلى المقابر العسكرية خلال ذلك اليوم، الذي جرت العادة أن تكتظ فيه بالزائرين.
وستقام الاحتفالات الرسمية بـ "يوم الذكرى" (يجرى عادة في المقبرة العسكرية بجبل هرتسل بالقدس) بلا جماهير، بحسب المصدر ذاته.
ومن المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية في وقت لاحق من مساء الثلاثاء على قرارات نتنياهو.
وسبق أن فرضت الحكومة إغلاقا شاملا على جميع المدن الإسرائيلية خلال عيد الفصح في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري.
وانتشر آنذاك مئات الجنود على حواجز عند مداخل المدن الإسرائيلية ومنعوا الدخول أو الخروج منها.
ووصلت إصابات كورونا في إسرائيل إلى 13 ألفا و942، توفي منهم 184، فيما تعافى 4507، وفق إحصاءات رسمية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بريطانيا.. بدء اختبار لقاح كورونا على البشر الخميس
» ماذا قال نشأت الديهي لوالد فتاة الـ تيك توك؟
» ترامب: تعليق الهجرة إلى أمريكا يستمر لـ60 يومًا
» تطورات مثيرة بشأن القبض على حنين حسام فتاة الـ تيك توك
» أول تعليق لـ محافظ المنيا بعد إحالته رئيس "البدرمان" للتحقيق
» ارتفاع صادرات مصر لـ50 مليار دولار في 2021‎
» خبير اقتصادي: معدلات النمو في أمريكا ستصل إلى صفر
» وصول شحنة المساعدات الطبية المصرية إلى أمريكا
» «الصحة العالمية» عن كورونا: الأسوأ لم يأت بعد
» السعودية تتخطى الـ 11 ألف إصابة بـ"كورونا"
» دراسة: كورونا «تحور 30 مرة وأنتج سلالة أكثر فتكًا في أوروبا»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:55 ص

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية