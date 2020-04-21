كورونا.. إغلاق كلي بإسرائيل قبل أيام من ذكرى النكبة

21 أبريل 2020 - 10:20 م

قررت إسرائيل، فرض إغلاق شامل بالبلاد، قبل حلول ذكرى النكبة "يوم الاستقلال" الثلاثاء المقبل، للحد من تفشي فيروس كورونا.



وقالت القناة (13) الإسرائيلية الخاصة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو "قرر فرض إغلاق شامل خلال يوم الاستقلال الذي يبدأ مساء الثلاثاء المقبل حتى اليوم التالي".

ويؤرخ "يوم الاستقلال" لذكرى تأسيس إسرائيل على أنقاض الأرض العربية عام 1948، وهو ما يطلق عليه الفلسطينيون "يوم النكبة".

كما قرر نتنياهو حظر زيارة المقابر، لاسيما العسكرية منها، خلال ما يسمى بـ "يوم الذكرى" الذي يحل الإثنين المقبل.

و"يوم الذكرى" يحتفل فيه الإسرائيلييون بذكرى الجنود الذين قتلوا في المعارك التي خاضتها إسرائيل.

وحسب المصدر ذاته، فسوف تغلق الشرطة الإسرائيلية كل الطرق الواصلة إلى المقابر العسكرية خلال ذلك اليوم، الذي جرت العادة أن تكتظ فيه بالزائرين.

وستقام الاحتفالات الرسمية بـ "يوم الذكرى" (يجرى عادة في المقبرة العسكرية بجبل هرتسل بالقدس) بلا جماهير، بحسب المصدر ذاته.

ومن المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية في وقت لاحق من مساء الثلاثاء على قرارات نتنياهو.

وسبق أن فرضت الحكومة إغلاقا شاملا على جميع المدن الإسرائيلية خلال عيد الفصح في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري.

وانتشر آنذاك مئات الجنود على حواجز عند مداخل المدن الإسرائيلية ومنعوا الدخول أو الخروج منها.