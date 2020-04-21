  • الأربعاء 22 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر03:25 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

الصيام في ظل إجراءات الوقاية من كورونا.. مستشار المفتي يجيب

حنين

تصريحات نارية لـ عميد آثار القاهرة بشأن فتاة الـ تيك توك

المعتمدية

مأساة جديدة في "المعتمدية" بعد انتهاء العزل من كورونا

كورونا

عالم فيروسات يزف بشري سارة للعالم بشأن "كورونا"

المجلس الأعلى للإعلام

المجلس الأعلى للإعلام يحيل "نيوتن" إلى النائب العام

صلاح دياب

الكشف عن تفاصيل التحقيق مع صلاح دياب بسبب "نيوتن"

الديهي

"الديهي": هؤلاء أسوأ ما أظهرته أزمة فيروس كورونا‎

كورونا

جامعة كامبريدج: لقاح الحصبة يحمي من مضاعفات كورونا

"كورونا" في إسرائيل

تطوير اختبار الأجسام المضادة لـ"كورونا" بدرجة دقة 100%

هشام عشماوي

تفاصيل مقتل "تكتكة" شريك هشام عشماوي في ليبيا

شاهد..

ماذا قال نشأت الديهي لوالد فتاة الـ تيك توك؟

آخر الأخبار

حنين حسام
حنين حسام
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

فتاة تقلد عبلة كامل وتشعل الـ تيك توك

#

القبض على شرطي وعشيقته بسبب فيديو هز الـ"تيك توك"

#

نشأت الديهي: ما يتردد حول تفشي كورونا بمصر "أوهام"

#

ابنة أحمد زاهر تغنى على "تيك توك" وتثير الجدل

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حديث عن تطبيقات البث المباشر ليس لوجود خلافات شخصية مع أحد، وإنما لما تمثله من خطورة على الأسرة والمجتمع، مشددًا على أنه ليس سعيد أن يرى فتاة تبلغ من العمر 19 عام قيد التحقيق، وهو كأب يتألم لما جرى مع طالبة جامعة القاهرة حنين حسام، التي تدعو عبر موقع "تيك توك"، الفتيات للظهور بشكل غير لائق والقيام بأفعال لا تناسب المجتمع المصري، مقابل مبلغ من المال، منوهًا بأن حنين حسام ربما دخلت هذه المشكلة بعدم فهم وإدراك. 
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، لـ حنين حسام، بعد هجومها عليه واتهامه له بعمل سبق إعلامي على حسابها: "يا بنتي انتِ أصغر من أولادي، ولست سعيد بما حدث معكي، والموضوع بالنسبة لي ليس سبق إعلامي، أنا بكره كلمة سبق وكلمة حصريًا، ولكني أريد الاصلاح والتقويم ومنع الانحلال، ولا ابتغي سوى خير هذا البلد، وحمايتها من هذا الخطر"، مشددًا على أن هذه التطبيقات غرف لممارسة الدعارة الإلكترونية المقننة، معقبًا للأهالي: "خدوا بالكم من عيالكم".
وتابع، ان جميع بيانات النائب العالم تدعو للفضيلة ولم شمل الأسرة، وحديثه لكون امن الأسرة المصرية في خطر بسبب تطبيقات البث المباشر، معقبًا على تواجد إعلاميين ومذيعين وفنانين على هذه التطبيقات، قائلًا: "دي مصيبة سودة، والإعلاميين ليسوا منزلين من السماء"، مشددًا على أنه تعرض لهجوم شديد بسبب حديثه عن هذه التطبيقات، وحديثه عن الأمر كاشف وليس فاضح. 
ووجه رسالة لوالد حنين حسام، قال خلالها: "أنت مسئول أمام الله وأمام المجتمع عما حدث لابنتك، أنت سبت لبنتك الحبل على الغارب حتى وصلت لما وصلت إليه". 
 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بريطانيا.. بدء اختبار لقاح كورونا على البشر الخميس
» ماذا قال نشأت الديهي لوالد فتاة الـ تيك توك؟
» ترامب: تعليق الهجرة إلى أمريكا يستمر لـ60 يومًا
» تطورات مثيرة بشأن القبض على حنين حسام فتاة الـ تيك توك
» أول تعليق لـ محافظ المنيا بعد إحالته رئيس "البدرمان" للتحقيق
» ارتفاع صادرات مصر لـ50 مليار دولار في 2021‎
» خبير اقتصادي: معدلات النمو في أمريكا ستصل إلى صفر
» وصول شحنة المساعدات الطبية المصرية إلى أمريكا
» «الصحة العالمية» عن كورونا: الأسوأ لم يأت بعد
» السعودية تتخطى الـ 11 ألف إصابة بـ"كورونا"
» دراسة: كورونا «تحور 30 مرة وأنتج سلالة أكثر فتكًا في أوروبا»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:55 ص

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية