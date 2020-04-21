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أول تعليق لـ محافظ المنيا بعد إحالته رئيس "البدرمان" للتحقيق

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أسامة القاضي، محافظ المنيا
أسامة القاضي، محافظ المنيا
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المصريون ـ متابعات

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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه أحال رئيس قرية البدرمان للتحقيق، وذلك بسبب الزحام على أحد مكاتب البريد خلال زيارته المفاجئة إلى القرية.
وأوضح «القاضي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أنه نظم الفراشة بنفسه للأفراد وناشد شباب القرية مع القائمين على الوحدة المحلية بالمساعدة في تنظيم الأمور أمام المكتب، معقبًا: «الأمور مرت بسهولة ويسر والمستفيدين دخلوا على الشبابيك».
وعن الأوضاع اليوم داخل المحافظة بعد التزام المواطنين بعدم النزول إلى الشوارع أمس، نفى وجود زحام داخل المحافظة مثل القاهرة، مؤكدًا أن الإجراءات التي أصدرتها الدولة للتعامل خلال يوم شم النسيم تمت على أكمل وجه في كل الميادين والطرق المؤدية إلى الحدائق والكورنيش.
ونفى محافظ المنيا وجود زحام من المواطنين على السلع، موضحًا أن المحافظة بها 65 فرعًا لمبادرة «أهلاً رمضان»، إضافة إلى منافذ القوات المسلحة.
وأكد توافر السلع الاستراتيجية بشكل كافي داخل المحافظة، منوهًا إلى أن المحافظة تنسق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لشن حملات يومية من أجل ضبط الأسواق والتحكم في الأسعار.
وقرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، إحالة رئيس قرية البدرمان بمركز ديرمواس للشؤون القانونية للتحقيق معه، بسبب إهماله وتقاعسه عن تنفيذ الخطة التي اتخذتها المحافظة لمنع التجمعات، في إطار القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وذلك كإجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

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