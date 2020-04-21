مأساة جديدة في "المعتمدية" بعد انتهاء العزل من كورونا

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كشف عبد الرحمن عنب، أحد أهالي قرية المعتمدية، عن أنه فوجئ عقب انتهاء عزل القرية الصحي وعودته للعمل؛ طلب الجهة التي يعمل بها شهادة خلوه من فيروس كورونا؛ موضحًا أنه تردد على عدد من المستشفيات ليحصل على الشهادة لكنه لم ينجح في ذلك.
وأوضح "عنب"، خلال مداخلة في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية "TeN": "لفيت على المستشفيات وكله قالي معندناش حاجة زي دي، وأنا مش عارف أنا هعمل إيه عشان أرجع الشغل"، لافتًا إلى أن إدارة العمل تعلم جيدًا أن الحجر الصحي رفع عن القرية.
وكشف أنه ليس الوحيد من قرية المعتمدية، الذي يعمل في هذه الشرطة؛ مؤكدًا أن عددهم يبلغ ألف عامل وكلهم يعانون نفس المشكلة، وتم رفع الحجر الصحي اليوم عن قرية المتعمدية بعد 14 يومًا من اكتشاف عدد من الإصابات بفيروس كورونا بها.

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