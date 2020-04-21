  • الأربعاء 22 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:24 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

عالم فيروسات يزف بشري سارة للعالم بشأن "كورونا"

المجلس الأعلى للإعلام

المجلس الأعلى للإعلام يحيل "نيوتن" إلى النائب العام

صلاح دياب

الكشف عن تفاصيل التحقيق مع صلاح دياب بسبب "نيوتن"

الديهي

"الديهي": هؤلاء أسوأ ما أظهرته أزمة فيروس كورونا‎

كورونا

جامعة كامبريدج: لقاح الحصبة يحمي من مضاعفات كورونا

"كورونا" في إسرائيل

تطوير اختبار الأجسام المضادة لـ"كورونا" بدرجة دقة 100%

هشام عشماوي

تفاصيل مقتل "تكتكة" شريك هشام عشماوي في ليبيا

إقامة الحد على فتاة

بالصور.. إقامة حد الجلد على 6 رجال وفتاة

حنين حسام

اتهامات متبادلة بين حنين حسام وإعلامي شهير

الملك سلمان وولي العهد

ننشر قرارات مجلس الوزراء السعودي في جلسة اليوم

بالفيديو..

"الديهي": هؤلاء أسوأ ما أظهرته أزمة فيروس كورونا‎

آخر الأخبار

الديهي
الديهي
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الديهي: البرادعي ورفاقه أسوأ ما أظهرته أزمة كورونا

#

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

#

السعودية: قد نعلق صلاة التراويح في رمضان بالمملكة

#

الديهي: "صباحي" و"البرادعي" وأيمن نور سبب نكبة مصر

أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن الكائن الرخو محمد البرادعي نشر تغريدة عبر صفحته على "تويتر" لصورة عامل يطعم قطة في اسطنبول، قال فيها: "عامل البلدية في اسطنبول يطعم قطط الشوارع في وقت الكورونا.. يظهر الوباء أحيانا أجمل ما فينا".
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الثلاثاء، أن البرادعي معجب بعامل تركي يأكل قطة في الشوارع ولا يحظى أي شيء في مصر بإعجابه.
وأشار إلى أن محمد البرادعي يفضح نفسه، وهو لا يعرف الإنصاف، وكورونا أظهرت أسوأ ما فينا وهم البرادعي ورفاقه في تركيا، وأذاع مقطع فيديو لمعارضة تركية تتحدث عن انتشار فيروس كورونا في السجون التركية، قائلًا: "مش عايز يسمع ولا يشوف هذا الكلام".
 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» خبير اقتصادي: معدلات النمو في أمريكا ستصل إلى صفر
» وصول شحنة المساعدات الطبية المصرية إلى أمريكا
» «الصحة العالمية» عن كورونا: الأسوأ لم يأت بعد
» السعودية تتخطى الـ 11 ألف إصابة بـ"كورونا"
» دراسة: كورونا «تحور 30 مرة وأنتج سلالة أكثر فتكًا في أوروبا»
» الكعبة المشرفة تتزين لاستقبال شهر رمضان
» شفاء 49 مصابًا من كورونا والإجمالي يصل لـ870
» التعليم تعلن عن الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة
» أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء
» خمسة ملايين شخص توفوا في الصين جراء كورونا
» الديهي: البرادعي ورفاقه أسوأ ما أظهرته أزمة كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:55 ص

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية