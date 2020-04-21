بالصور.. إقامة حد الجلد على 6 رجال وفتاة

21 أبريل 2020 - 09:32 م

نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، صورًا لتطبيق حد الجلد على 6 رجال وفتاة في إندونيسيا، لإتيانهم بأفعال مخالفة للشريعة وتستوجب العقاب، من بينهم رجل وامرأة ضبطا في فندق بعيد عن الزحام وهما يمارسان الزنا.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإنه تم تطبيق العقوبات بحق الأشخاص الستة في عدم حضور عدد كبير من الحشود، كما هو معتاد عليه، خوفا من فيروس كورونا المتفشي حاليا، وتم التنفيذ في حضور عدد محدود جدا من الناس.

وقبض على الرجل والمرأة معا داخل فندق في غرفة وتم جلد 4 آخرين بسبب شربهم الكحوليات، وهذه الأشياء تعاقب عليها الشريعة الإسلامية بالجلد، وتطبق إندونيسيا هذه الحدود بشكل صارم.

وأوضحت الديلي ميل، أنه تم ملاحظة ارتداء منفذي العقوبات للأقنعة والكمامات الواقية من كورونا بينما لم يتم إعطاء المنفذ في حقهم تلك الوسائل الواقية.

وقالت سلطات البلاد إن الأشخاص الستة الذين تم تنفيذ العقوبات في حقهم أدينوا قبل تفشي الفيروس التاجي حول العالم، بينما تم التنفيذ في وقت لاحق.