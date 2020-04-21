  • الثلاثاء 21 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حنين حسام

اتهامات متبادلة بين حنين حسام وإعلامي شهير

الملك سلمان وولي العهد

ننشر قرارات مجلس الوزراء السعودي في جلسة اليوم

الصحة العالمية تحذر من الكمامات

الصحة: تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

بالفيديو.. عكاشة: جامعة "أكسفورد" أجرت أبحاثًا عني

جامعة أكسفورد تبدأ تجارب لقاح كورونا على البشر الخميس

عصام تليمة

نشأت الديهي: اغتيال عصام تليمة خلال الأيام القادمة

الإمارات

الإمارات تقرر استئناف العمل في بعض النشاطات التجارية

مستلزمات طبية

مصر تساعد أمريكا بطائرة مستلزمات طبية

ارشيفية

المناطق ذات الأغلبية المسلمة في بريطانيا الأقل إصابة بـ"كورونا"

العروسين

تهز دولة عربية.. مسلمة تتزوج مسيحي داخل كنيسة (صور)

الصحة العالمية

«الصحة العالمية» تحسم الجدل حول مصدر كورونا

السعودية تتخطى الـ 11 ألف إصابة بـ"كورونا"

عرب وعالم

المتحدث باسم الصحة
المتحدث باسم الصحة
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

المناطق ذات الأغلبية المسلمة في بريطانيا الأقل إصابة بـ"كورونا"

#

بيان جديد: إصابة 1885 شخصًا بـ"كورونا" في السعودية

#

السعودية تعلن إصابة 67 حالة جديدة بـ«كورونا»

#

21 ألف إصابة بـ"كورونا" فى إيطاليا

السعودية

الصحة

إصابات

كورونا

سجلت الممكلة العربية السعودية، إصابات جديدة في آخر 24 ساعة وصلت لـ 1147 حالة مؤكدة بإصابتها بفيروس كورونا.

أعلن ذلك المتحدث الرسمي بوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي ، مضيفًا خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي حالات الإصابة في المملكة وصل إلى 11631 حالة حتى الآن ، من بينها 9882 حالات نشطة ومنها 81 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

وأشار إلى أن حالات التعافي بلغت 1640 حالة، بإضافة 150 حالة تعافي جديدة وتم تسجيل 6 حالات وفيات إضافية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 109 حالة حتى الآن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية تتخطى الـ 11 ألف إصابة بـ"كورونا"
» دراسة: كورونا «تحور 30 مرة وأنتج سلالة أكثر فتكًا في أوروبا»
» الكعبة المشرفة تتزين لاستقبال شهر رمضان
» شفاء 49 مصابًا من كورونا والإجمالي يصل لـ870
» التعليم تعلن عن الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة
» أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء
» خمسة ملايين شخص توفوا في الصين جراء كورونا
» الديهي: البرادعي ورفاقه أسوأ ما أظهرته أزمة كورونا
» «الصحة العالمية»: تخفيف قيود كورونا سيؤدي إلى عودة ظهور المرض
» بيان من الإفتاء بشأن صلاة التراويح في رمضان
» نداء عاجل من السفارة المصرية بإسبانيا للعالقين بالخارج

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:55 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية