» السعودية تتخطى الـ 11 ألف إصابة بـ"كورونا"

21 أبريل 2020 - 08:50 م

سجلت الممكلة العربية السعودية، إصابات جديدة في آخر 24 ساعة وصلت لـ 1147 حالة مؤكدة بإصابتها بفيروس كورونا.

أعلن ذلك المتحدث الرسمي بوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي ، مضيفًا خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي حالات الإصابة في المملكة وصل إلى 11631 حالة حتى الآن ، من بينها 9882 حالات نشطة ومنها 81 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

وأشار إلى أن حالات التعافي بلغت 1640 حالة، بإضافة 150 حالة تعافي جديدة وتم تسجيل 6 حالات وفيات إضافية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 109 حالة حتى الآن.