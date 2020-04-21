توزيع إعانات غذائية بمعهد شلل الأطفال بمشاركة أحمد حسن

وزعت مؤسسة حياة للتنمية المستدامة، بالتعاون مع جامعة المستقبل في مصر والمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، إعانات غذائية على 1200 أسرة في معهد شلل الأطفال بإمبابة ودور الأيتام في 5 محافظات.

جاء ذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس، حيث شارك في عمليات التوزيع الكابتن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، والإعلامي طارق علامة، والمجلس القومي للمرأة، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي.

وشملت عمليات التوزيع معهد شلل الأطفال بإمبابة، ودور أيتام بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والمنيا وبني سويف، والتي ضمت دور أيتام "القدس لذوي الاحتياجات الخاصه المعادي، أهالينا للأيتام والمسنين والمسنات، الفتح للأيتام المعادي، جمعية الروضة، وجمعية أم هاني بإمباية، وجمعية الشكمنجية بشبرا".

وأكدت الدكتورة راندا رزق الاستشاري الدولي للمسئولية المجتمعية، أن إجمالي الإعانات بلغت 1200 شنطة رمضانية، مشددة على استمرار مؤسسة حياة في دعم الأسر الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.