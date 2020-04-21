» الكعبة المشرفة تتزين لاستقبال شهر رمضان

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تزينت الكعبة المشرفة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، على الرغم من قرار السلطات السعودية استمرار تعليق أداء الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه تمت أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة، وفق الجدول الدوري المخصص على مدار العام، عبر فريق فني مختص يعمل بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها الرئاسة من أجل إزالة العوالق الترابية والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة.
وأشارت إلى أن ذلك "يأتي خصوصًا مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك الذي يتطلب تهيئة الأجواء الروحانية والإيمانية بالحرمين الشريفين، وبذل كل ما من شأنه تقديم أرقى الخدمات لهما".
وأعلنت السلطات السعودية في 19 مارس، تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأفادت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها على موقع "تويتر"، مساء الاثنين، بأن السلطات السعودية قررت "وفقا للإجراءات الاحترازية بتعليق الاعتكاف" في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة "خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام".
وقال الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين، عبد الرحمن السديس، إن القرار ينص على "استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان المبارك للحفاظ على صحة القاصدين حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة".
وأضاف أن "رئاسة الحرمين الشريفين في رمضان المبارك تتمحور حول الاحتراز والتحوط وتكثيف عمليات التعقيم".

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