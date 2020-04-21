» دراسة: كورونا «تحور 30 مرة وأنتج سلالة أكثر فتكًا في أوروبا»

21 أبريل 2020 - 08:40 م

قال علماء إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تحور 30??مرة منذ اكتشافه للمرة الأولى في ديسمبر الماضي ليصبح أكثر فتكًا في أوروبا.



وخلص باحثون من جامعة "تشجيانج" في الصين إلى أن السلالات الأكثر فتكًا هي التي تنتشر بسرعة في جميع أنحاء أوروبا، التي ضربها الفيروس القاتل مسجلاً عددًا كبيرًا من الضحايا في غضون أسابيع.



ويقول الباحثون، إن النتائج التي توصلوا إليها هي الأولى التي تكشف كيف يمكن أن تؤثر هذه الطفرات على شدة المرض، إذ يعتقدون أن الفيروس يتحور باستمرار للتغلب على مقاومة الجهاز المناعي في مجموعات سكانية مختلفة.



وتوصل الباحثون بقيادة البروفيسور لي لانجوان، عضو اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إلى استنتاجهم هذا، بعد تقييم السلالات الفيروسية من 11 مريضًا بالفيروس التاجي الصيني، وقياس مدى فعالية الفيروس في إصابة الخلايا البشرية في المختبر وقتلها.



وتم تحليل كمية الفيروس، التي أطلق عليها الخبراء اسم "الحمل الفيروسي"، في جميع الخلايا بعد ساعة واحدة وساعتين وأربع وثماني ساعات، وفي اليوم التالي، وخلال 48ساعة .



وبحث الخبراء أيضًا ما إذا كان الفيروس قد غير الخلية من الناحية الهيكلية أثناء الإصابة، المعروفة باسم "التأثيرات السيتوباثية"، حتى ثلاثة أيام بعد التجربة، وتبين لهم أن أكثر السلالات عدوانية أنتجت ما يصل إلى 270 مرة من "الحمل الفيروسي" أقل الأنواع فتكًا.



وكشف البروفيسور لي وفريقا، أن السلالات التي أنتجت أعلى حمولة فيروسية أدت إلى "ارتفاع نسبة موت الخلايا".



وقال فريق الدراسة التي نشرت على موقع medRxiv.org: "نتائجنا تظهر أن الطفرات الملاحظة يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على الحمل الفيروسي و CPE".



وأضاف: "تشير هذه النتيجة إلى الطفرات التي لوحظت في دراستنا ... يمكن أن تؤثر بشكل كبير على القدرة المرضية (القدرة على التسبب في المرض) للسارس - CoV - ".



وجد العلماء بعض أكثر الطفرات دموية في تشجيانج حيث تقع الجامعة. ووهدت هذه السلالات أيضًا العديد من الدول الأوروبية المتضررة بشدة مثل إيطاليا وإسبانيا، قبل أن تنتشر في نيويورك، الأكثر تضررًا من الفيروس.



ومع ذلك، فإن بعض الطفرات الأخف كانت موجودة بشكل رئيسي في الولايات المتحدة، ومن بينها ولاية واشنطن، حيث يعتقد أنها السلالة التي أغلقت "ووهان"، المدينة الصينية التي بدأ فيها الوباء في ديسمبر.



وعلى الرغم من ذلك، أشار الباحثون إلى أن "التنوع الطفري الكامل للفيروس في ووهان في الأيام الأولى ما زال مجهولاً". وحذروا من أن الطفرات الأخف لا تعني انخفاض خطر الوفاة.



وكشفت النتائج أن 11 مريضًا ممن أجريت عليهم الدراسة الجديدة لديهم روابط واضحة بمدينة "ووهان" حيث نشأ الفيروس، ثمانية منهم من الرجال، وثلاث من النساء،وجميعهم تتراوح أعمارهم بين أربعة أشهر و71 تعافوا من المرض.



أصيب مريضان في تشجيانج، أحدهما في الثلاثين من العمر والآخر في الخمسينات من العمر، بمرض شديد بعد الإصابة بسلالات أضعف. بينما تعافى كلا المريضين، احتاج المريض الأكبر سنًا إلى العلاج في وحدة العناية المركزة في المستشفى.



واكتشف العلماء حوالي 30 سلالة في المجموع وحوالي 60 في المائة منها، أو 19 ، كانت جديدة.



ويقول الباحثون إن مرضى (كوفيد 19) يتلقون نفس العلاج في المستشفى بغض النظر عن الإجهاد الذي يعانون منه. وأشاروا إلى أن السلالات قد تحتاج إلى جهود مختلفة لمحاربة الفيروس الذي يشهد طفرة واحدة كل شهر.



قال البروفيسور إيان جونز، أستاذ علم الفيروسات بجامعة ريدينج، إنه "ليس من المستغرب" أن تكشف الدراسة الجديدة عن وجود طفرات لها تأثير على خصائص الفيروس.



وأضاف: "تولد الفيروسات التاجية طفرات كجزء من تكاثرها الطبيعي. وبعض هذه التأثيرات على خصائص الفيروس ليست مفاجئة. ومع ذلك، فهذه دراسة مختبرية، وصف للإمكانيات، فهي لا تتناول كيفية انتقال الفيروس في البشر حيث يتم تطبيق العديد من العوامل ، التي عادة ما يتم تلخيصها على أنها" لياقة "الفيروس، في نفس الوقت".

