» التعليم تعلن عن الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي لرؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات وقائية مشددة بديوان عام الوزارة.

وجاء الاجتماع لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالمنتدبين لأعمال الامتحانات والموقف النهائي لتسليم الاستمارات الورقية للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، والأستاذ ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان.

وناقش الاجتماع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح (14) طالبًا، والإعلان عن موعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس والذي سيكون يوم 12 مايو 2020، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية أثناء تسليم البطاقات، وسيتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://moe.gov.eg ) في نفس اليوم.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات والتي من المقرر أن تبدأ في موعدها المحدد يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن ندب المراقبين والملاحظين والمعاونين والأعضاء القانونيين سيكون من داخل المديرية أسوة بالعام الماضي أو خارجها (أيهما أقرب)، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة مقرات تقدير الدرجات، وتم تجهيز عدد من اللجان الاحتياطية بكل إدارة تعليمية وتجهيز الاستراحات.