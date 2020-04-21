جامعة أكسفورد تبدأ تجارب لقاح كورونا على البشر الخميس

21 أبريل 2020 - 07:53 م

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن جامعة أكسفورد ستبدأ تجربة المصل المضاد لفيروس كورونا على البشر الخميس.



وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم: "هناك تطوران رئيسيان للقاحات يحدثان هنا فى الوطن في أكسفورد وإمبريال. كلاهما يحققان تقدمًا سريعًا".



واستدرك قائلاً: "يمكنني أن أعلن أن اللقاح من مشروع أكسفورد ستم اختباره على البشر ابتداء من يوم الخميس"، موضحًا أن بريطانيا ستمنح 44.5 مليون جنيه إسترليني لتمويل جامعتي إمبريال وأكسفورد التي تقودان تجارب اللقاح في المملكة المتحدة.



وسجلت بريطانيا 828 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي اكبر قفزة يومية منذ الجمعة الماضية، وفق حصيلة لوزارة الصحة الثلاثاء.



وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد 17 ألفًا 337 وعدد الإصابات 129 ألفًا و44 حالة.

