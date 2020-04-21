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إصابة فيفي عبده بعاهة بسبب "مقلب رامز"

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فيفي عبده

رمضان

راقصة

مقالب

رامز مجنون رسمي

كشفت الفنانة ?فيفي عبده?، عن إصابتها بعاهة بسبب ما حدث لها في برنامج مقالب رامز جلال، والذي سيتم بثه في رمضان باسم "رامز مجنون رسمي"، مؤكدة أنها ستقاضيه لأنه تسبب لها بمشاكل صحية.

ونشرت فيفي عبده فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وقالت:"رامز جلال تسبب لها في مشكلة بأذنها وهي ضعف في السمع" مضيفة: "رامز ده مجنون فعلًا وأنا مش هسيبه وهرفع عليه قضية عشان أنا اتكهربت كتير جدًا وده أثر عليا".

وتابعت:"من الكهرباء حسيت إن ضوافري خرجت من إيدي، وده كله عشان لازم أقوله بحبك يا رامز وأنا على كرسي الاعتراف في البرنامج، عشان متكهربش أو يوقف كهربا، أنا مبقيتش عارفة أسمع كويس زي الأول، رامز بجد كأنه بينتقم ومش عارفة أقول إيه".


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