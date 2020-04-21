» «الصحة العالمية»: تخفيف قيود كورونا سيؤدي إلى عودة ظهور المرض

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حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التسرع في تخفيف القيود المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) سيؤدي على الأرجح إلى عودة ظهور المرض.
يأتي هذا في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم، تنفيذ خطط لتحفيز اقتصادياتها وتشغيلها مرة أخرى، بعد أسابيع من الإغلاق الذي أثر على حركة الإنتاج والحياة في كثير من دول العالم.
وقال الدكتور تاكيشي كاساي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لغرب المحيط الهادئ: "إن هذا ليس الوقت المناسب للتراخي. بدلاً من ذلك، نحتاج إلى أن نعد أنفسنا لطريقة جديدة للعيش في المستقبل المنظور".
وأشار إلى أن "الحكومات يجب أن تظل متيقظة لوقف انتشار الفيروس، ويجب أن يتم رفع عمليات الإغلاق وغيرها من إجراءات التباعد الاجتماعي تدريجيًا، وتحقيق التوازن الصحيح بين الحفاظ على صحة الناس والسماح للاقتصادات بالعمل"، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وعلى الرغم من مخاوف مسؤولي الصحة، أعلنت بعض الولايات الأمريكية عن خطط لرفع الإغلاق المفرض، كما تجري عمليات مماثلة في أوروبا، حيث بدأت الأزمة في الانحسار في دول مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا.
وقالت أستراليا إنها ستسمح باستئناف العمليات الجراحية غير العاجلة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، حيث أصبحت السلطات الصحية أكثر ثقة في أن المستشفيات هناك لن تعاني جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررًا في العالم، حيث أصاب الفيروس أكثر من 787 ألف شخص وأدى إلى وفاة أكثر من 42 ألف آخرين. لكن يعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاختبارات المحدودة والصعوبات في حساب القتلى.
وكانت هناك علامات مشجعة في أماكن مثل ولاية نيويورك، حيث توقفت حالات دخول المستشفيات. وبلغ عدد القتلى يوم الاثنين 478 وهو الأدنى خلال ثلاثة أسابيع.
وحذر الدكتور أنتوني فوسي ، كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية في تصريح إلى قناة ABC: "ما لم نتمكن من السيطرة على الفيروس ، فإن الانتعاش الحقيقي اقتصاديًا لن يحدث".

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