» نداء عاجل من السفارة المصرية بإسبانيا للعالقين بالخارج

ناشد السفير المصري بإسبانيا عمر سليم ، جميع المصريين العالقين، والذين حجزوا بالفعل أماكنهم علي طائرة إير كايرو التي تقوم من مدينة برشلونة بعد غد في 23 من شهرأبريل، التوجه بسرعة التسجيل علي الرابط الخاص بالحصول علي تصريح السفر الذي تم بالتعاون بين الخارجية المصرية والسلطات الإسبانية.

وقال السفير عمر سليم، إن هذا التصريح من شأنه السماح للمصريين العالقين بالتحرك من أماكن تواجدهم حتى الوصول إلي مطار برشلونة ، فمع حالة الطوارئ التي تعيشها إسبانيا تلزم الجميع بعدم التحرك ، ومن شأن هذا التصريح السماح للمصريين العالقين من العبور والسفر من أي مدينة إلي برشلونة ، أيضا تمكينهم من اجتياز نقطه الجوازات بالمطار في مدينه برشلونه حتي الوصول إلي مطار مرسي علم.

علي جانب آخر تعمل السفارة المصرية في مدريد علي مدار الساعة منذ بداية أزمة جائجه كورونا في إسبانيا للاطمئنان علي جميع المصريين وتلبيه احتياجاتهم من إنهاء الإجراءات المطلوبة أو آية استفسارات من خلال هاتف السفارة أو البريد الالكتروني.