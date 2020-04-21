في اليوم العالمي للحشيش.. كورونا يعكر على أصحاب المزاج

في 20 أبريل من كل عام، يحتفل متعاطو الحشيش حول العالم، بشرب الحشيش بشكل جماعي، ما جعل البعض يطلق عليه اليوم العالمي للحشيش .

ويحمل اليوم "420"، إشارة إلى التوقيت 4:20 مساءً، وتعود قصته إلى أنه في هذا الوقت تحديدًا في بداية السبعينيات عزمت مجموعة صغيرة من طلبة مدرسة سان رفائيل في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، أطلقت على نفسها اسم "والدوز"، على تحديد يوم يكون بمثابة احتفالية سنوية بالحشيش .

وكانت أول احتفالية لأفراد لمجموعة في 1971، وقتها سعوا للبحث عن الحشيش، وعلموا أنه تم إخفاؤه في مكانٍ ما. وفشلت المجموعة في إيجاده، لكن تمت تسمية الخطة الفاشلة باسم 4:20، وهو التوقيت الذي كانت تجتمع فيه المجموعة أمام تمثال لويس باستور بساحة المدرسة، من أجل تدخين الحشيش. وعقب ذلك أصبح الرقم "420" رمزًا خاصًا بهم .

وتقام في كل عام في هذا اليوم من العام، تجمعات في العديد من ميادين وشوارع العالم، حيث يدخنون الحشيش، ويرتدون ملابس عليها نقوشات النبتة، في حين يطالب آخرون في بعض الدول بتقنين تعاطيه وشراءه. غير أنه وبسبب الإغلاق الذي فرضته العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، لم يتم الاحتفال بهذه العادة السنوية .

وقالت "إيما برايفي"، مؤسس العلامة التجارية لمستحضرات التجميل القنب "هير رويال همبريس" لصحيفة "هافينجتون بوست": "بينما يستخدم الناس الأعشاب الضارة للتعامل مع الإجهاد، جعلت الأزمة العديد من المدخنين يشعرون بأنهم صادقون في اعتقادهم بأنها دواء ضروري ".

وقالت فالاري ساكوتا، مؤسس Barbari " " - مزيج من المكملات العشبية مع الماريجوانا - إن "تدخين الحشيش غالبًا ما يكون نشاطًا اجتماعيًا، وذلك لأن 4/20 كان دائمًا يومًا لمقابلة الأصدقاء والمضي في تدخينه بطريقة جماعية.. الطريقة التي يستهلك بها الناس الدواء تغيرت في الحجر الصحي ".

وأشارت إلى أنه لهذا تجنب مدخون الحشيش القيام بهذا الطقس، "خاصة أن الفيروس مرض تنفسي يؤثر على التنفس في المستقبل ".

بالإضافة إلى أن مشاركة أي شيء من الفم إلى الفم يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من خلال قطرات الجهاز التنفسي. لذا، فإن الذين هم على استعداد لكسر القانون للاسترخاء قد يبدأون في استخدام الراتنجات أو الصبغات، أو المزيد من الأطعمة. ومع ذلك يجب أن يكونوا في المنزل .