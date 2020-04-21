كورونا.. قرار جديد في فرنسا لمواجهة الجائحة

أعلنت وزيرة المواصلات والبيئة الفرنسية، إليزابيت بورن، عن الوقف شبه التام للطيران بين فرنسا والدول الواقعة خارج منطقة شنغن، في إطار إجراءات مكافحة وباء كورونا.

وفي حديث لإذاعة RTL الفرنسية، اليوم الثلاثاء، قالت الوزيرة: "لم تعد هناك رحلة دولية واحدة على ما يبدو من وإلى خارج منطقة شنغن".

وأشارت إلى أن الرحلات التي جرى تنظيمها سابقا لإعادة من تبقى من مواطنين فرنسيين من خارج منطقة شنغن كانت مستمرة حتى الآن، لكنها صارت على وشك الاكتمال.



