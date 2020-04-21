مطالبا بإبادة جماعية.. متطرف هندوسي يتهم المسلمين بنشر كورونا

21 أبريل 2020 - 03:01 م

انتشر مقطع فيديو لأحد المتطرفين الهنود، الذي يزعم فيه أن المسلمين، في الهند وراء انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد.

وبحسب ما تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين علقوا على الفيديو بالقول :" متطرف هندوسي يتهم المسلمين بنشر كورونا في الهند ويدعو المليشيات الهندوسية إلى إطلاق النار على المسلمين.. هكذا فيديوهات تتغاضى عنه القنوات.. ولو أنه مسلم ويهدد الهندوس لانتشر بشكل واسع".

يذكر أن مدينة مومباي المركز المالي للهند سجلت العدد الأكبر من حالات الإصابة بالفيروس في البلاد وعددها 15713 إصابة وهناك عدد كبير من المصابين في الأحياء العشوائية ذات الكثافة السكانية العالية في الولاية.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قرر تمديد العزل العام الذي بدأ أواخر الشهر الماضي إلى الثالث من مايو أيار لكن الحكومة الاتحادية سمحت للولايات باستئناف النشاط في ظل الضائقة الاقتصادية.









