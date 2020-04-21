» الأهلي يطلب ضم نجم صن داونز

21 أبريل 2020 - 02:27 م

قال خالد علي، المنسق الإعلامي لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، إن الفترة الماضية شهدت تواصلا من جانب النادي الأهلي بشأن الاستفسار عن موقف اللاعب الأوروجوياني جاستون سيرينيو من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأضاف علي من خلال تصريحات لـ"مصراوي" اليوم الثلاثاء أن الفترة الماضية شهدت رغبة من النادي الأهلي من أجل ضم اللاعب لكن إدارة النادي أكدت أنه لا نية للتفريط في خدمات سيرينيو والذي يرتبط مع النادي بعقد مدته 3 سنوات مقبلة.

وأكمل علي: "استفسار الأهلي جاء بعد مباراة العودة بدور ربع النهائي وكان عن طريق أحد أفراد الجهاز الفني بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة".