» إخلاء سبيل إعلامية كويتية شهيرة بعد اتهامها بإثارة الفوضي

21 أبريل 2020 - 02:17 م

أخلت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، سبيل المذيعة داليا بدران بكفالة ألف دينار (3,300 دولار) بعد حجزها مدة يومين، إثر توجيه تهمة الإساءة إلى القوات المسلحة لها بشكوى من وزارة الداخلية.





وأحالت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، قضية "بدران" قبل عدة أيام إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معها بعد تقديم بلاغ ضدها بتهمة "زعزعة الأمن الداخلي، وإثارة الفوضى والفتنة، والتحريض على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج".





وكانت المذيعة وسيدة الأعمال الشهيرة وهي كويتية من أصل مصري، قد أثارت استياء الكويتيين مؤخرا؛ من خلال تغريدات منسوبة إليها، تم وصفها بـ"المثيرة للفتنة والفوضى"؛ مما دفع عددا من المحامين لتقديم شكاوى ضدها للمطالبة بمحاسبتها.



