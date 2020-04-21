كاتب سعودي يكشف مفاجأة عن محمد بن سلمان

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ولى العهد

أخبار السعودية

بن سلمان

الجربوي

نعومة أظفاره

قال الكاتب السعودي خالد بن إبراهيم الجربوي إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتمتع بصفة القيادة منذ نعومة أظفاره.

وأضاف الجربوي على حسابه في تويتر : " المجدّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليُّ العهد قائد بالفطرة منذ نعومة أظفاره.

وتابع :  شاهدته أول مرة يلقي كلمة الخريجين للمرحلة الابتدائية بحضور والده ووالد الجميع سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز وأدركتُ حينها أنّ له مع التاريخ موعد وهاهو أحد صنّاع التاريخ".

وقام الكاتب السعودي بنشر مقطع فيديو يظهر صور ولي العهد السعودي في مراحله العمرية، والذي يظهر صور نادرة لولي العهد.

يذكر أن حساب تاريخ آل سعود كان قد نشر أيضا صورة  نادرة على صفحته في تويتر لولي العهد السعودي ، وعلق عليه : " صورة نادرة لسيدي ولي العهد الأمين الأمير  محمد بن سلمان بن عبدالعزيز" .

وحظيت الصورة بتفاعل واسع من قبل محبي ومؤيدي ولي العهد السعودي، حيث أعاد أحد المغردين الصورة لولي العهد مع صورة نادرة للملك سلمان وعلق عليها قائلا : " هذا الشبل من ذاك الأسد".

وعلق آخر : " كنت أظنه الملك سلمان وجه ذو ابتسامة عريضة وعيون مبتسمة.. الله ويعينك ياوجه السعد ويعيش  الملك سلمان ويحفظ وطنا ويديم الأمن والأمان". 


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