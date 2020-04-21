» "كوكا" ينسحب من دورة "فيفا" للبلاي ستيشن بسبب الكيان الصهيوني

أعلن أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس اليوناني، اليوم الثلاثاء، انسحابه من مسابقة كأس العالم "فيفا" للبلاي ستيشن، بعد وقوع مصر مع الكيان الصهيوني في مجموعة واحدة.
وكتب "كوكا" عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أخبرت لانضمامي من ضمن المرشحين لتمثيل مصر في مسابقة كأس العالم للفيفا، تمثيل مصر في أي مكان ومجال أمر مشرف للغاية، كنت أود بشدة الاشتراك بهذه المسابقة ولكن بعد إعلان القرعة، فإنه لا يسعني سوى أن أرفض".
وكان أحمد الشيخ لاعب الأهلي وممثل مصر الثاني في البطولة، أعلن أمس انسحابه من البطولة أيضًا، حيث كتب عبر حسابه على "تويتر":"تلقيت بسعادة كبيرة نبأ ترشحي من خلال اتحاد كرة القدم المصري لتمثيل مصر في بطولة كأس العالم للعبة "فيفا"، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي كان من المقرر أن يذهب العائد منها لضحايا فيروس كورونا، ولكن وبعد الإعلان عن قرعة البطولة، قررت الاعتذار عن المشاركة".