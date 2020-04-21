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داخل الجلسة..

رئيس البرلمان يطالب النواب بهذا الأمر بسبب كورونا

الحياة السياسية

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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متابعات- الدويني فولي

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مجلس النواب

علي عبد العال

فيروس كورونا

شدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها البرلمان، لمواجهة فيروس كورونا قائلاً: "السادة النواب يجب مراعاة التباعد الاجتماعي"
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، في أثناء إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021

كما طالب "عبد العال"، بضرورة عدم جلوس النواب في المقاعد المخصصة للوزراء قائلاً: "من يجلس في مقاعد الحكومة يخليها طبقا للائحة"

ووفقًا لجدول أعمال المجلس، من المقرر أن يأخذ البرلمان الرأي النهائي على مشروعي قانونين سبق وانتهى المجلس من مناقشتهما وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 ومشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين

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