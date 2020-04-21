  • الثلاثاء 21 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:43 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عزالدين عناية

هل البابا فرنسيس مدعاة للفُرقة؟

ارشيفية

أول إصابة بكورونا في كارفور.. ووضع العاملين المخالطين بالحجر المنزلي

خالد أبو بكر

خالد أبو بكر: برميل البترول أرخص من كيلو الليمون

عبد الله السعيد

"الجبلاية" تصدم الأهلي بقضية عبدالله السعيد

زاهي حواس: الثوم والبصل أقوى علاج لكورونا

زاهي حواس: الثوم والبصل أقوى علاج لكورونا

فيفي عبده

قبل بدء الموسم.. فيفي عبده تعتزم مقاضاة رامز جلال

معلومة جديدة عن فيروس كورونا تنشر لأول مرة

حمدي رزق: هل نفكر مثل الإنجليز بمقبرة جماعية لضحايا كورونا

حمدي رزق: هل نفكر مثل الإنجليز بمقبرة جماعية لضحايا كورونا

عدوية

لفظ خارج لـ"عدوية ".. والإبراشي يقطع البث

توقف مفاجيء لمذيع الجزيرة.. وأمير سعودي يودعه بهذه العبارة

توقف مفاجئ لمذيع الجزيرة.. وأمير سعودي يودعه بهذه العبارة

أول إصابة بكورونا في كارفور.. ووضع العاملين المخالطين بالحجر المنزلي

آخر الأخبار

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أميرة السويد تتحدى الطبيعة وتنضم لمكافحة كورونا

#

السعودية تتخطى الـ500 إصابة بكورونا في ساعات

#

تسجيل إصابة بكورونا بين أفراد قوة حفظ السلام بقبرص

#

إصابة نمر في حديقة حيوانات أمريكية بكورونا

الفيسبوك

كورونا

كارفور

أصدرت شركة كارفور بيانا نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أعلنت فيه إصابة أحد موظفيها بفيروس"كورونا" المستجد. 

وأضافت في البيان الذي نشرته "المصري اليوم": "تم تأكيد إصابة أحد زملائنا من العاملين في كارفور هايبر ماركت وذلك بعد مكوثه في الحجر المنزلي منذ تاريخ 9 أبريل الجاري".

وأكدت الشركة أنه تم تعقيم وتطهير المتجر مرتين إلى جانب وضع فريق العمل المخالط له في الحجر المنزلي.

جدير بالذكر  أن مصادر بالشركة أشارت إلى أن المصاب كان يعمل في قسم الخضار والفاكهة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رئيس البرلمان يطالب النواب بهذا الأمر بسبب كورونا
» فنان شهير يتغزل في زوجته على الهواء: توفر كل ما يلزم لإسعادي
» سر رفض أحمد حجازي العودة لصفوف الأهلي
» مدرب شهير يحذر من خسارة نصف لاعبي مصر
» 4 مليارات جنيه ضرائب ورسوم مُحصلة من جمارك بورسعيد والسخنة
» الإفراج عن ألف سجين أجنبي في إيران
» أطباء صينيون مهددون بخلل عقلي بسبب "كورونا"
» شريف إكرامي يكشف حقيقة تفاوض الزمالك معه
» نوال الزغبي تهاجم الحكومة اللبنانية: "ما تقرفونا بالطائفية"
» بسبب عامل.. عزل 12 منزلا بالشرقية
» وفاة الكاتب الصحفي عمرو عبد السميع بعد صراع مع المرض

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية