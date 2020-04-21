» مدرب شهير يحذر من خسارة نصف لاعبي مصر

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محمد عمر

فيروس كورونا

حذر محمد عمر المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، من عودة مسابقة الدوري بشكل مضغوط ولعب مباراة كل ثلاثة أيام، حال تقرر بشكل نهائي عودة النشاط الرياضي عقب السيطرة على فيروس كورونا المستجد.

وقال عمر في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 2" مع الإعلامي إبراهيم فايق: "توقف الدوري متوقع استمراره خلال شهر رمضان، لتصل فترة الراحلة السلبية للاعبين حوالي 3 أشهر وهي فترة كبيرة للغاية، ومن ثم لابد من دخول اللاعبين في فترة إعداد حوالي من 6 إلى 7 أسابيع لاستعادة اللياقة البدنية".

وأضاف المدير الفني السابق لسيد البلد: "يجب أن تراعي لجنة المسابقات باتحاد الكرة عدم ضغط مسابقة الدوري بشكل كبير، حتى لا يتعرض نصف لاعبي فرق الدوري المصري لإصابات بسبب ضغط المباريات بعد فترة توقف طويلة".

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