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سر رفض أحمد حجازي العودة لصفوف الأهلي

الرياضة

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حجازي
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متابعات- الدويني فولي

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عودة

الاهلى

احمد حجازى

بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم، سر رفض أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي العودة للدوري المصري.
ويسعى الأهلي لضم حجازي مدافع الفريق السابق، كما دخل فريق بيراميدز على خط المفاوضات من أجل الظفر بخدمات اللاعب الدولي.

وأكد شوبير خلال برنامجه الإذاعي على راديو "أون سبورت إف إم"، أن حجازي رفض العودة إلى الأهلي، كما أنه لم يوافق على عرض نادي بيراميدز.
وأوضح حارس مرمى الأهلي الأسبق، أن حجازي متمسك باستكمال مشواره الاحترافي، بالرغم من لعب ناديه في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب".
وأضاف أن المدافع المصري يسعى للاستمرار في فريقه وست بروميتش، خاصة أنه اقترب بقوة من التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وهو هدف عند اللاعب بالظهور في أحد أقوى دوريات العالم رافضا العودة للدوري المصري.
ويحتل وست بروميتش المركز الثاني في دوري التشامبيونشيب برصيد 70 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر ليدز يونايتد، وتتبقى 9 جولات، وحال حفاظ حجازي وزملائه على هذا المركز أو خطف المركز الأول، سيتأهلون مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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