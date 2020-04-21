» الإفراج عن ألف سجين أجنبي في إيران

21 أبريل 2020 - 12:18 م

أكد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إسماعيلي، أن الـ 100 ألف سجين الذي صدر القرار بالإفراج عنهم تضمنوا ألف سجين أجبني يحملون الجنسية الأمريكية والبريطانية، معبرا عن رفض السلطات القضائية للاتهامات التي وجهت إليها بأنها ميزت بين المفرج عنهم.

وأكد إسماعيلي أن من بين المفرجين عنهم جنسيات لبلاد مناهضة لإيران، لافتا إلي أن نوع الجريمة المرتكبة والحكم الصادر والخطر الذي يمكن أن يشكله السجين علي المجتمع وقدرته علي دفع الكفالة المالية هي المعايير التي تم علي أساسها الإفراج عن المتهمين، حسبما نشرت" روسيا اليوم".

وكانت المقررة الخاصة المعينة بحالة حقوق الإنسان في إيران بالأمم المتحدة أصدرت تقريرا اتهمت فيه إيران بالتمييز بين السجناء الذين تم الإفراج عنهم.