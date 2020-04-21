قبل بدء الموسم.. فيفي عبده تعتزم مقاضاة رامز جلال

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فيفي عبده

رامز جلال

رامز مجنون رسمي

      
أعلنت الفنانة فيفي عبده، عن أنها ستتخذ إجراء قانونيا تجاه الفنان رامز جلال لما ألحق بها من ضرر خلال استضافته لها في برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت عبده خلال ظهورها في بث مباشر عبر حسابها على  "إنستجرام" للحديث عن برنامج المقالب الجديد الذي ستقدمه في رمضان المقبل ويحمل اسم "خلي بالك من فيفي"، إن "رامز جلال تسبب لها في مشكلة بأذنها وهي ضعف في السمع".
وتحدثت الفنانة عن المقلب الذي وقعت فيه، مضيفة أن "رامز ده مجنون فعلا وأنا مش هسيبه وهرفع عليه قضية عشان أنا اتكهربت كتير جدًا وده أثر عليا"، مبينة أنه  "من الكهرباء حسيت إن ضوافري خرجت من إيدي، وده كله عشان لازم أقوله بحبك يا رامز وأنا على كرسي الاعتراف في البرنامج، عشان متكهربش أو يوقف كهربا، أنا مبقيتش عارفة أسمع كويس زي الأول، رامز بجد كأنه بينتقم ومش عارفة أقول إيه".
ويبدأ اليوم الثلاثاء عرض أولى حلقات برنامج المقالب الكوميدي، "خلي بالك من فيفي"، عبر قناة MBC مصر.

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