قبل بدء الموسم.. فيفي عبده تعتزم مقاضاة رامز جلال

أعلنت الفنانة فيفي عبده، عن أنها ستتخذ إجراء قانونيا تجاه الفنان رامز جلال لما ألحق بها من ضرر خلال استضافته لها في برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك.

أعلنت الفنانة فيفي عبده، عن أنها ستتخذ إجراء قانونيا تجاه الفنان رامز جلال لما ألحق بها من ضرر خلال استضافته لها في برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت عبده خلال ظهورها في بث مباشر عبر حسابها على "إنستجرام" للحديث عن برنامج المقالب الجديد الذي ستقدمه في رمضان المقبل ويحمل اسم "خلي بالك من فيفي"، إن "رامز جلال تسبب لها في مشكلة بأذنها وهي ضعف في السمع".

وقالت عبده خلال ظهورها في بث مباشر عبر حسابها على "إنستجرام" للحديث عن برنامج المقالب الجديد الذي ستقدمه في رمضان المقبل ويحمل اسم "خلي بالك من فيفي"، إن "رامز جلال تسبب لها في مشكلة بأذنها وهي ضعف في السمع".