القبض على 15 كويتيا و12 عربيا للمتاجرة في الإقامة

21 أبريل 2020 - 11:20 ص

قامت الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة الكويتية بضبط 15 مواطنا كويتيا يتاجرون في الإقامة و12 عربيا يعملون سماسرة لهم لجلب الراغبين في شراء إقامة.

وأشار مصدر كويتي في تصريحات نشرتها "الشروق" اليوم إلي أنه تقرر احتجاز جميع المتهمين في حجز الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة لاستكمال التحقيق معهم، لافتا إلي أن الكثير من أصحاب الشركات الوهمية والمندوبين العاملين معهم سيحالون قريبا إلي النيابة العامة بتهمة الاتجار بالبشر.

جدير بالذكر أن بعض الشركات التي علي كفالة كل واحد منها حوالي 4 آلاف عامل من مختلف الجنسيات، حسبما أشار المصدر.