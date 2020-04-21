  • الثلاثاء 21 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حمدي رزق: هل نفكر مثل الإنجليز بمقبرة جماعية لضحايا كورونا

حمدي رزق: هل نفكر مثل الإنجليز بمقبرة جماعية لضحايا كورونا

عدوية

لفظ خارج لـ"عدوية ".. والإبراشي يقطع البث

توقف مفاجيء لمذيع الجزيرة.. وأمير سعودي يودعه بهذه العبارة

توقف مفاجئ لمذيع الجزيرة.. وأمير سعودي يودعه بهذه العبارة

الطالبة حنين

مفاجأة صادمة عن فيديو الطالبة حنين

أثناء الحظر.. 16 شابا وفتاة يمارسون أعمالا فاضحة في حفل جماعي

أثناء الحظر.. 16 شابا وفتاة يمارسون أعمالا فاضحة في حفل جماعي

وزير التعليم

إلغاء امتحانات الثانوية العامة جدل ثائر ..ورد قاطع من الوزير

صحيفة سعودية: ظريف نقل للأسد " الأسوأ القادم"

صحيفة سعودية: ظريف نقل للأسد "الأسوأ قادم"

ضاحي خلفان: تركتم 6 أشهر.. انتظروا مني ضربة الصيف

ضاحي خلفان: تركتم 6 أشهر.. انتظروا مني ضربة الصيف

الحديدي

الحديدي: الشعب المصري بيسمع الكلام وينفذ المطلوب

زكريا ناصف

زكريا ناصف ينشر صورة تضم 16 من أساطير الأهلي: كسبنا احترام الجمهور

القبض على 15 كويتيا و12 عربيا للمتاجرة في الإقامة

عرب وعالم

الاقامة الكويتية
الاقامة الكويتية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

القبض على فنانة كويتية شهيرة في شهر العسل والسبب صادم

#

بالفيديو.. شاب سعودي يغري فتاة بأمر محظور

#

تطورات مثيرة بواقعة التحرش الجماعي ليلة رأس السنة

#

15 ألف مشجع أهلاوي في مباراة الهلال

الكويت

الإقامة

كفالة

قامت الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة الكويتية بضبط 15 مواطنا كويتيا يتاجرون في الإقامة و12 عربيا يعملون سماسرة لهم لجلب الراغبين في شراء إقامة.

وأشار مصدر كويتي في تصريحات نشرتها "الشروق" اليوم إلي أنه تقرر احتجاز جميع المتهمين في حجز الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة لاستكمال التحقيق معهم، لافتا إلي أن الكثير من أصحاب الشركات الوهمية والمندوبين العاملين معهم سيحالون  قريبا إلي النيابة العامة بتهمة الاتجار بالبشر.

جدير بالذكر أن بعض الشركات التي علي كفالة كل واحد منها حوالي 4 آلاف عامل من مختلف الجنسيات، حسبما أشار المصدر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شريف إكرامي يكشف حقيقة تفاوض الزمالك معه
» نوال الزغبي تهاجم الحكومة اللبنانية: "ما تقرفونا بالطائفية"
» بسبب عامل.. عزل 12 منزلا بالشرقية
» وفاة الكاتب الصحفي عمرو عبد السميع بعد صراع مع المرض
» ليست نكتة.. خبز من التراب طعام السكان في هذه الدولة
» شوبير يكشف.. هل يلحق رمضان صبحي بأحمد فتحي في بيراميدز؟
» قابلة للزيادة.. حصيلة ضحايا حادث كندا المسلح ترتفع لـ 19 قتيلا
» قرار مفاجيء من ترامب للحد من تفشي كورونا
» حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية
» وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق "عبد الرحيم الكيب"
» بشرى سارة من التعليم لطلاب الثانوية العامة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية