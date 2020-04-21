» وفاة الكاتب الصحفي عمرو عبد السميع بعد صراع مع المرض

21 أبريل 2020 - 11:10 ص

توفي الكاتب الصحفي الدكتور عمرو عبد السميع، صباح اليوم الثلاثاء، إثر صراع مع المرض.





ويعد عبد السميع من أبرز كتاب جريدة الأهرام، ومشهود له بالمواقف الوطنية والتصدى لحملات الهجوم على مصر فى الداخل والخارج، ومخططات الفتنة ومحاولات نشر الفوضى.





وفي وقت سابق تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص تمنياتها بالشفاء العاجل للدكتور عمرو عبدالسميع، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، الذى يمر بأزمة صحية حرجة.







