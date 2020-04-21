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بسبب عامل.. عزل 12 منزلا بالشرقية

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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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متابعات- أمينة عبد العال

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الشرقية

العاشر من رمضان

فيروس كورونا

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم عزل 12 منزلا في قرى محافظة الشرقية، بسبب فيروس"كورونا" المستجد.

وأشار غراب إلى أن عاملا في أحد مصانع العاشر من رمضان تسبب في حدوث إصابات، لافتا إلي أنه تم تعقيم المصانع، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء d m c ".

وأكد أنه تم توفير كل الاحتياجات الخاصة بالمناطق المعزولة وأنه تم تخصيص أرقام هواتف من أجل تلقي طلباتهم والاستجابة لهم، حسبما نشرت "الوطن".

وعن مصانع العاشر من رمضان أشار إلي أنه اجتمع تليفونيا مع بعض مستثمري العاشر من رمضان وأنه سيتم عقد لقاء معهم للاطمئنان علي كل الإجراءات الوقائية من متابعة وسائل نقل العمال والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية للحفاظ علي سلامة العمال، لافتا إلى أن زار بعض مصانع العاشر من رمضان وتأكد من وجود الإجراءات الوقائية كاملة.

 


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