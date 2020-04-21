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قابلة للزيادة.. حصيلة ضحايا حادث كندا المسلح ترتفع لـ 19 قتيلا

عرب وعالم

الشرطة الكندية
الشرطة الكندية
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وكالات - الدويني فولي

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كندا

إصابات

المسلح

أفادت الشرطة الملكية الكندية بمقتل 19 شخصا على الأقل جراء إطلاق مسلح النار عشوائيا في أماكن مختلفة من مقاطعة نوفا سكوشا شرقي البلاد.
وحسب روسيا اليوم، أشارت الشرطة إلى أن مسرح الجريمة يضم ما لا يقل عن 16 مكانا، مضيفة أنها تتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا.

وفي وقت سابق أمس الإثنين، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، للصحفيين، إن "مسلحا أنهى حياة ما لا يقل عن 18 شخصا، من بينهم امرأة ترتدي زيا رسميا واجبها حماية حياة الآخرين، حتى عندما يهدد ذلك حياتها"، في إشارة إلى الشرطية هيدي ستيفنسون، التي قتلت برصاص المهاجم.

جاء ذلك بعد أن أعلنت الشرطة الملكية الكندية أن 16 شخصا على الأقل، بينهم المنفذ، قتلوا جراء إطلاق نار قام به مسلح كان يرتدي جزئيا ملابس شرطة، في بلدة على الساحل الأطلسي لكندا.

وكشفت الشرطة عن أن منفذ الهجوم، الذي بدأ يوم السبت واستمر حوالي 12 ساعة، يدعى جابرييل وورتمان، وكان يبلغ من العمر 51 سنة.

وأضافت أن المسلح أطلق النار على الناس في أماكن مختلفة من المحافظة، قبل أن يُقتل، فيما لم تؤكد رئيسة الشرطة أنه قتل برصاص عناصر الأمن.

ولم تصنف الشرطة الحادث كهجوم إرهابي، قائلة إنه لا يوجد على ما يبدو صلة بين وورتمان وبعض ضحاياه على الأقل، وإنها لا تعرف الدافع وراء ارتكابه الجريمة.

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