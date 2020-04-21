توقف مفاجيء لمذيع الجزيرة.. وأمير سعودي يودعه بهذه العبارة

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أخبار السعودية

جمال ريان

بن مساعد

توقف عن الكتابة

عقب سجال مستمر في الأيام الأخيرة مع الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، أعلن الإعلامي الفلسطيني جمال ريان المذيع بقناة الجزيرة القطرية توقفه عن الكتابة في تويتر.

وأضاف ريان : " أعزائي المتابعين المحترمين ، سوف أتوقف عن الكتابة مؤقتا بهدف تنظيف الحساب من الذباب الإلكتروني، إلى لقاء قريب بإذن الله .. جمال ريان".

وكان الأمير عبدالرحمن بن مساعد قد أطلق لقب " جمال رأيان" على " جمال ريان"، وذلك عقب معركة بينهما على تويتر.

 وأثناء تدوينات ريان  وجّه حديثه مباشرة للأمير عبدالرحمن بن مساعد بمصطلحات، وصفتها وسائل إلام سعودية بأنها" بذيئة" خالية من الطرح المهني.

من جانبه علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على توقف ريان عن الكتابة قائلا : " ترجع بالسلامة أستاذ جمال".

كما وجه رسالة لريان : " أستاذ ريان أقدم مذيعي الجزيرة و(أبرزهم): تؤكد بتغريدتك أنكم لا تعملون في قناة فضائية بل في قناة صرف صحي.. أستاذ ريان :أطلقت عليك سابقًا ( رأيان) لقدرتك على تبني رأيين مختلفين في نفس الوقت..وانشغالك الأخير بمتابعة إسهال المشاهير يستدعي إضافة حرف واحد قبل(ريان) ..لكنني لن أفعل".


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