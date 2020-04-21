  • الثلاثاء 21 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:40 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطالبة حنين

مفاجأة صادمة عن فيديو الطالبة حنين

أثناء الحظر.. 16 شابا وفتاة يمارسون أعمالا فاضحة في حفل جماعي

أثناء الحظر.. 16 شابا وفتاة يمارسون أعمالا فاضحة في حفل جماعي

وزير التعليم

إلغاء امتحانات الثانوية العامة جدل ثائر ..ورد قاطع من الوزير

صحيفة سعودية: ظريف نقل للأسد " الأسوأ القادم"

صحيفة سعودية: ظريف نقل للأسد "الأسوأ قادم"

ضاحي خلفان: تركتم 6 أشهر.. انتظروا مني ضربة الصيف

ضاحي خلفان: تركتم 6 أشهر.. انتظروا مني ضربة الصيف

الحديدي

الحديدي: الشعب المصري بيسمع الكلام وينفذ المطلوب

زكريا ناصف

زكريا ناصف ينشر صورة تضم 16 من أساطير الأهلي: كسبنا احترام الجمهور

أحمد موسي

موسي:"أنا طالع علشان أقولكم شكرا علي اللي عملتوه"

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

عبدالله الشريف

إعلامية إماراتية تسخر من تسريبات عبدالله الشريف: صوتي يا انشراح

حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

عرب وعالم

زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون"
زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون"
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

زعيم كوريا الشمالية يختفي خوفا من"كورونا"

#

زعيم كوريا الشمالية يحذر من أمر خطير بسبب "كورونا"

#

كوريا الشمالية تعدم مسئولًا بسبب فيروس كورونا

#

أول ظهور لعمة زعيم كوريا الشمالية بعد إعدام زوجها

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

كيم جونج اون

أعلن مسئول بحكومة كوريا الجنوبية أن زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" لم يتوف وليس مريضا نافيا الأنباء التي نشرتها شبكة"سي إن إن" بأنه في حالة خطيرة بعد خضوعه لجراحة، كما ترددت بعض الأنباء عن وفاته.

كما أفادت تقارير إعلامية في كوريا الجنوبية بأن "كيم" يتلقي العلاج بعدما خضع لإجراء طبي خاص بالقلب والأوعية الدموية في بداية الشهر الجاري، وهو يتعافي حاليا في فيلا بمقاطعة هيانجسان التي تقع علي الساحل الشرقي للبلاد، خاصة بعد تغيبه عن حدث سنوي كبير، حسبما نشرت"سكاي نيوز" من بعض تقارير لجماعة منشقة عن "كوريا الشمالية".

وأضافت التقارير أن صحة الزعيم تدهورت في الأشهر الأخيرة بسبب التدخين بشراهة والبدانة والإفراط في العمل، لافتا إلي أنه توجه إلى المستشفي بعدما ترأس اجتماع للمكتب السياسي لحزب العمال في 11 أبريل الجاري، وكانت هذه آخر مرة شوهد فيها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية
» وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق "عبد الرحيم الكيب"
» بشرى سارة من التعليم لطلاب الثانوية العامة
» شاهد.. أحدث ظهور لأحمد فتحي على السوشيال ميديا
» زكريا ناصف ينشر صورة تضم 16 من أساطير الأهلي: كسبنا احترام الجمهور
» ضاحي خلفان يتوعد دولا عربية: سوف ندعسهم إلى الأبد
» رد صادم من مذيعة الجزيرة على تسريب صور غير لائقة لها
» فنان شهير يعلن إفلاسه: ملعون أبو المرض
» ترامب: ندرس إضافة نحو 75 مليون برميل من النفط إلى الاحتياطي
» "كارفور" يعلن إصابة أحد عامليه بفيروس كورونا
» كورونا.. 5 وفيات في إسرائيل ترفع الإجمالي إلى 177

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية