» حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

21 أبريل 2020 - 10:15 ص

أعلن مسئول بحكومة كوريا الجنوبية أن زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" لم يتوف وليس مريضا نافيا الأنباء التي نشرتها شبكة"سي إن إن" بأنه في حالة خطيرة بعد خضوعه لجراحة، كما ترددت بعض الأنباء عن وفاته.

كما أفادت تقارير إعلامية في كوريا الجنوبية بأن "كيم" يتلقي العلاج بعدما خضع لإجراء طبي خاص بالقلب والأوعية الدموية في بداية الشهر الجاري، وهو يتعافي حاليا في فيلا بمقاطعة هيانجسان التي تقع علي الساحل الشرقي للبلاد، خاصة بعد تغيبه عن حدث سنوي كبير، حسبما نشرت"سكاي نيوز" من بعض تقارير لجماعة منشقة عن "كوريا الشمالية".

وأضافت التقارير أن صحة الزعيم تدهورت في الأشهر الأخيرة بسبب التدخين بشراهة والبدانة والإفراط في العمل، لافتا إلي أنه توجه إلى المستشفي بعدما ترأس اجتماع للمكتب السياسي لحزب العمال في 11 أبريل الجاري، وكانت هذه آخر مرة شوهد فيها.