يخص 160 ألف أسرة.. خبر سار من التضامن

21 أبريل 2020 - 10:08 ص

زف الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، خبرا سارا للمواطنين معلنا ضم 160 ألف أسرة جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة.



وأكد العقبي في مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن الهدف هو زيادة مظلة الضمان والحماية الاجتماعية للدولة، خاصة في ظل أزمة كورونا الحالية.



وتابع: "الوزارة بدأت الصرف فعليًا هذا الشهر للمستحقين الجُدد، موضحًا أن الصرف تم على مدار يومي السبت والأحد، واليوم الثلاثاء يتم استئناف عملية صرف المعاش الخاص بالبرنامج".



وأوضح، أن إجمالي الأسر التي تحصل على المعاش بلغت نحو 2 مليون أسرة يضاف إليها 160 ألف أسرة جديدة، موضحًا أن الصرف سيبدأ اليوم في 27 محافظة في 4 آلاف منفذ عبر مكاتب هيئات البريد المختلفة في المحافظات.

