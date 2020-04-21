يخص 160 ألف أسرة.. خبر سار من التضامن

هل البابا فرنسيس مدعاة للفُرقة؟
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توقف مفاجئ لمذيع الجزيرة.. وأمير سعودي يودعه بهذه العبارة
إيمان هاني
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