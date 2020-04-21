ملياردير صيني جديد يتبرع للدول الأفريقية

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تبرع الملياردير الصيني "جاك ما" بمعدات طبية للاتحاد الأفريقي ومراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حسبما أعلنت مؤسسته لافتة إلي أن التبرعات لمساعدة الدول الأفريقية الـ 54 لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وكانت المؤسسة قد تبرعت سابقا  في شهر مارس الماضي بـ 100 ألف قناع طبي  و20 ألف مجموعة اختبار و1000 بدل واقية لكل البلدان الأفريقية.

كانت وكالة الأنباء الإثيوبية أعلنت أن المساعدات تشمل 4.6 مليون قناع و200 ألف مجموعة ملابس وغيرها من المعدات الطبية.

جدير بالذكر أن أفريقيا سجلت حوالي 22 ألف حالة إصابة و1120 حالة وفاة فيما تعافي 5482 حالة.


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