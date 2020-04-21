» وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق "عبد الرحيم الكيب"

21 أبريل 2020 - 09:55 ص

توفي رئيس وزراء ليبيا الأسبق عبد الرحيم الكيب، اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز السبعين عاما، إثر نوبة قلبية.

وشغل الكيب منصب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد فبراير 2011.

وقد ولد عبد الرحيم خالد عبد الحافظ الكيب في العام 1950 بالعاصمة طرابلس، وتنحدر أصوله من مدينة صبراتة.

كما عمل أستاذا في كلية الهندسة بجامعة طرابلس، شغل عدة مناصب في جامعات خليجية، إضافة إلى عمله في جامعات بالولايات المتحدة.

واختير الكيب رئيسا للحكومة الانتقالية بعد حصوله على 26 صوتا من أصل51 في اقتراع جرى بمقر المجلس الوطني الانتقالي.