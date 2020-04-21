ضاحي خلفان: تركتم 6 أشهر.. انتظروا مني ضربة الصيف

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ضاحي خلفان

6 أشهر

هجمة الصيف

اليمنييين

لا يزال ضاحي خلفان النائب السابق لشرطة دبي يواصل هجومه على من يسميهم باليمنيين الشماليين.

وأضاف خلفان على حسابه في تويتر: "اليمانيون الشماليون تركتهم ستة أشهر وهم كل صبح في واد يشتمون.. رديت عليهم فأخذوا كالولايا يولولون".

وأوضح في رسالته: "أنتم تتباكون بهذه الطريقة لماذا تخوضون في أمور أرفع عن مستواكم.. لن أرد عليكم إلا بعد ست شهور أخرى.. "هجمة الشتاء والصيف".

يأتي هذا عقب انتقادات واسعة وجهها خلفان لليمنيين خلال الأيام الماضية.

وأضاف خلفان في انتقاداته: "علي أية حال حينما تقول لقوم هم فُرْس وهم كذلك هذه ليست مسبّة.. الله خلق الناس شعوبا وقبائل للتعارف.. وأكد أن أكرمكم عند الله أتقاكم".

وأوضح أن اليمن الشمالي قالوا نحن للعرب الأساس ..طلع منهم 65% فُرس.

وتابع: "هذا والحمد لله رب العالمين.. خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف إن أكرمكم عند الله اتقاكم.. اتركوا القات فإنه يذهب العقل.. ويأتي بالكسل والفقر.. والتفتوا إلى المستقبل "كنا.. وكنا.. ثم تبين أنكم لستم منا".

وأوضح خلفان أن ما أريد قوله للمغرد اليمني الذي قرقعنا: "نحن الأصل.. نحن الأصل".. علماء العربية يشكون في عربيتكم.

وتابع: كنت في سبأ، فأكد لي دليلهم السياحي الرسمي، أن الحضارة السبئية حبشية، وأصبت من قوله بالذهول.. وسألت شيوخهم فقالوا ما قاله صحيحا.

وأشار خلفان إلى أنني أقول هذا لأن اليمنيين قرقعوا على العرب: "نحن الأصل.. نحن الأصل.. طلعوا عربيتهم مشكوك فيها".


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