» بشرى سارة من التعليم لطلاب الثانوية العامة

21 أبريل 2020 - 09:38 ص

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أرقام الجلوس سوف يتم الإعلان عنها في منتصف شهر مايو علي موقع الوزارة وفي جميع المدارس، لافتا إلي أن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ستجري في المواعيد التي تم الإعلان عنها.

وأكد وزير التعليم أن قرار تأجيل الامتحانات أو تغيير أي إجراءات فيها هو قرار للدولة وليس الوزارة، لافتا إلي أن الوزارة لن تتمكن من حذف المواد التي لا تضاف من المجموع لأنها تابعة لخطة قوانين تم وضعها ولا يمكن تغييرها إلا بقرار للدولة، حسبما نشرت "صدي البلد".

ولفت إلي أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل بخصوص الامتحانات في منتصف شهر مايو المقبل

جدول امتحانات الثانوية العامة:

الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينية

الثلاثاء 9 يونيو 2020: الاقتصاد والإحصاء

الخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يونيو 2020: الديناميكا

الثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء والاستاتيكا والفلسفة

الخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا ، والتفاضل والتكامل ، وعلم النفس والاجتماع

الأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية