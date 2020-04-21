  • الثلاثاء 21 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:38 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطالبة حنين

مفاجأة صادمة عن فيديو الطالبة حنين

أثناء الحظر.. 16 شابا وفتاة يمارسون أعمالا فاضحة في حفل جماعي

أثناء الحظر.. 16 شابا وفتاة يمارسون أعمالا فاضحة في حفل جماعي

وزير التعليم

إلغاء امتحانات الثانوية العامة جدل ثائر ..ورد قاطع من الوزير

صحيفة سعودية: ظريف نقل للأسد " الأسوأ القادم"

صحيفة سعودية: ظريف نقل للأسد "الأسوأ قادم"

ضاحي خلفان: تركتم 6 أشهر.. انتظروا مني ضربة الصيف

ضاحي خلفان: تركتم 6 أشهر.. انتظروا مني ضربة الصيف

الحديدي

الحديدي: الشعب المصري بيسمع الكلام وينفذ المطلوب

زكريا ناصف

زكريا ناصف ينشر صورة تضم 16 من أساطير الأهلي: كسبنا احترام الجمهور

أحمد موسي

موسي:"أنا طالع علشان أقولكم شكرا علي اللي عملتوه"

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

عبدالله الشريف

إعلامية إماراتية تسخر من تسريبات عبدالله الشريف: صوتي يا انشراح

الحديدي: الشعب المصري بيسمع الكلام وينفذ المطلوب

الحياة السياسية

الحديدي
الحديدي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

«زي النهارده».. ارتوت أرض الجبهة بدماء عبد المنعم رياض

#

رئيس "النواب" يهنئ الزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

#

انتصار السيسي: عيد ميلاد مجيد

#

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والعالم بالعام الجديد

الحظر

الحدث

شم النسيم

لميس الحديدي

كورونا

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن 3 سيناريوهات أمام الحكومة لـتحديد ساعات حظر التجول في شهر رمضان الكريم.

وأضافت "الحديدي" خلال برنامجها "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث"، قائلة: "من الممكن أن يتم زيادة ساعات الحظر ويبدأ من الساعة 7 مساءً بدلا من 8 مساءً من أجل فطار رمضان، أو خفض الساعات ليبدأ من الساعة 10 مساءً من أجل تجمع الأسر الذين يجتمعون للإفطار والعزومات، أو من الساعة 12 مساءً".

وأشادت لميس الحديدي، بالتزام المواطنين بقرارات الحكومة أمس بتجنب الخروج للاحتفال بشم النسيم، قائلة: "الشعب أثبت أن لديه وعي حقيقي بالأزمة، معقبة: "الشعب المصري لما يكون مهتم بشيء بيسمع الكلام وينفذ المطلوب".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية
» وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق "عبد الرحيم الكيب"
» بشرى سارة من التعليم لطلاب الثانوية العامة
» شاهد.. أحدث ظهور لأحمد فتحي على السوشيال ميديا
» زكريا ناصف ينشر صورة تضم 16 من أساطير الأهلي: كسبنا احترام الجمهور
» ضاحي خلفان يتوعد دولا عربية: سوف ندعسهم إلى الأبد
» رد صادم من مذيعة الجزيرة على تسريب صور غير لائقة لها
» فنان شهير يعلن إفلاسه: ملعون أبو المرض
» ترامب: ندرس إضافة نحو 75 مليون برميل من النفط إلى الاحتياطي
» "كارفور" يعلن إصابة أحد عامليه بفيروس كورونا
» كورونا.. 5 وفيات في إسرائيل ترفع الإجمالي إلى 177

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية