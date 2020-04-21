الحديدي: الشعب المصري بيسمع الكلام وينفذ المطلوب

21 أبريل 2020 - 09:20 ص

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن 3 سيناريوهات أمام الحكومة لـتحديد ساعات حظر التجول في شهر رمضان الكريم.



وأضافت "الحديدي" خلال برنامجها "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث"، قائلة: "من الممكن أن يتم زيادة ساعات الحظر ويبدأ من الساعة 7 مساءً بدلا من 8 مساءً من أجل فطار رمضان، أو خفض الساعات ليبدأ من الساعة 10 مساءً من أجل تجمع الأسر الذين يجتمعون للإفطار والعزومات، أو من الساعة 12 مساءً".



وأشادت لميس الحديدي، بالتزام المواطنين بقرارات الحكومة أمس بتجنب الخروج للاحتفال بشم النسيم، قائلة: "الشعب أثبت أن لديه وعي حقيقي بالأزمة، معقبة: "الشعب المصري لما يكون مهتم بشيء بيسمع الكلام وينفذ المطلوب".

