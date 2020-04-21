وجدنا العلاج.. بشرى سارة لمرضى فيروس كورونا

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كورونا

أيمن الشبيني

بلازما الدم

زف الدكتور أيمن الشبيني، مدير المعاهد البحثية بجامعة زويل، خبرا سارا بشأن التوصل لعلاج لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلا: "إن العلاج باستخدام بلازما الدم المناعية أثبت كفاءته في الكثير من التجارب السريرية في العديد من دول العالم في علاج فيروس كورونا".

وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن فكرة العلاج بالبلازما تعتمد على أن المريض في مرحلة معينة قرب تمام شفائه يكون لديه أجسام مضادة بشكل كبير جدًا تستخدم في علاج الفيروس.

 وأوضح أن استخدام البلازما في علاج مرضى كورونا، يعتمد في طياته على كون المريض في بداية إصابته بالفيروس يبدأ جهازه المناعي الاستجابة بشكل ما.

وأشار "الشبيني"، إلى أن الجهاز المناعي ينقسم لقسمين الأول هو الطبيعي، والثاني هي المكتسب ومع مرور الوقت يبدأ الجسم في توليد أجسام مناعية مضادة وحسب قوة الجهاز المناعي حيث إن هذه الأجسام المناعية تطور من نفسها ضد الفيروس.

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