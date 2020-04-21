الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 إبريل تراجع طفيف حيث سجل 15.74 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه.
كما سجل في بنك عودة 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه، وسجل في بنك المصرف العربي 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.
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