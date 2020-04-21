موسي:"أنا طالع علشان أقولكم شكرا علي اللي عملتوه"

21 أبريل 2020 - 08:55 ص

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالتزام المواطنين خلال عيد شم النسيم، قائلا :" أنا طالع علشان أقولكم شكرا علي اللي عملتوه عملتوه شكرا علي التزامكم ، وأتمنى استمرار هذا الالتزام".



وأضاف موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد ، قائلا :"الجميع لاحظ شوارع الإسكندرية الخالية بعد التزام أهالي المدينة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".



وتابع:"كورنيش النيل شهد هدوء تام خلال عيد شم النسيم، ، معقبا:"عمرنا ما كنا بنشوف إسكندرية كده ،مش بس إسكندرية جميع المحافظات شهدت التزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة".

