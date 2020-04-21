  • الثلاثاء 21 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:38 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطالبة حنين

مفاجأة صادمة عن فيديو الطالبة حنين

أثناء الحظر.. 16 شابا وفتاة يمارسون أعمالا فاضحة في حفل جماعي

أثناء الحظر.. 16 شابا وفتاة يمارسون أعمالا فاضحة في حفل جماعي

وزير التعليم

إلغاء امتحانات الثانوية العامة جدل ثائر ..ورد قاطع من الوزير

صحيفة سعودية: ظريف نقل للأسد " الأسوأ القادم"

صحيفة سعودية: ظريف نقل للأسد "الأسوأ قادم"

ضاحي خلفان: تركتم 6 أشهر.. انتظروا مني ضربة الصيف

ضاحي خلفان: تركتم 6 أشهر.. انتظروا مني ضربة الصيف

الحديدي

الحديدي: الشعب المصري بيسمع الكلام وينفذ المطلوب

زكريا ناصف

زكريا ناصف ينشر صورة تضم 16 من أساطير الأهلي: كسبنا احترام الجمهور

أحمد موسي

موسي:"أنا طالع علشان أقولكم شكرا علي اللي عملتوه"

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

عبدالله الشريف

إعلامية إماراتية تسخر من تسريبات عبدالله الشريف: صوتي يا انشراح

موسي:"أنا طالع علشان أقولكم شكرا علي اللي عملتوه"

الحياة السياسية

أحمد موسي
أحمد موسي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

محافظ دمياط: "هما اللي أجبروني على كده"

#

إعلامي: أنا خايف على بناتي

#

"موسى": مفيش حد عنده اللي عندنا

#

موسى: "اللي هينزل الشارع ميزعلش"

صدى البلد

أحمد موسى

شم النسيم

كورونا

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالتزام المواطنين خلال عيد شم النسيم، قائلا :" أنا طالع علشان أقولكم شكرا علي اللي عملتوه عملتوه شكرا علي التزامكم ، وأتمنى استمرار هذا الالتزام".

وأضاف موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد ، قائلا :"الجميع لاحظ شوارع الإسكندرية الخالية بعد التزام أهالي المدينة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".

وتابع:"كورنيش النيل شهد هدوء تام خلال عيد شم النسيم، ، معقبا:"عمرنا ما كنا بنشوف إسكندرية كده ،مش بس إسكندرية جميع المحافظات شهدت التزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية
» وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق "عبد الرحيم الكيب"
» بشرى سارة من التعليم لطلاب الثانوية العامة
» شاهد.. أحدث ظهور لأحمد فتحي على السوشيال ميديا
» زكريا ناصف ينشر صورة تضم 16 من أساطير الأهلي: كسبنا احترام الجمهور
» ضاحي خلفان يتوعد دولا عربية: سوف ندعسهم إلى الأبد
» رد صادم من مذيعة الجزيرة على تسريب صور غير لائقة لها
» فنان شهير يعلن إفلاسه: ملعون أبو المرض
» ترامب: ندرس إضافة نحو 75 مليون برميل من النفط إلى الاحتياطي
» "كارفور" يعلن إصابة أحد عامليه بفيروس كورونا
» كورونا.. 5 وفيات في إسرائيل ترفع الإجمالي إلى 177

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية