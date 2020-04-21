» زكريا ناصف ينشر صورة تضم 16 من أساطير الأهلي: كسبنا احترام الجمهور

21 أبريل 2020 - 08:41 ص

كشف زكريا ناصف - عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي - عن صورة نادرة ضمن ألبوم كان يجمعه الجمهور .



وضم هذا الألبوم 15 من أساطير الأهلي ، مثل ثابت البطل وحسام البدري و مجدي عبد الغني وعلاء ميهوب و طاهر أبو زيد والخطيب ومصطفى عبده فضلا عن زكريا ناصف نفسه .



وعلق "ناصف" على الصورة قائلا: البوم نجوم الأهلي زمان جمع الصور من غير ما تكسب جوائز إحنا كنا بنكسب حب وإحترام الجمهور.

