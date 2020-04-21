إعلامي لحنين حسام: ملعون أبو اللي يخليكي تعملي كده

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الطالبة حنين

مفاجأة صادمة عن فيديو الطالبة حنين

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النهار

تامر أمين

حنين حسام

شن الإعلامي تامر أمين، هجوما حادا على الطالبة حنين حسام عقب نشرها فيديوهات مسيئة على "الإنستجرام"، قائلا: "لو إنتوا فاهمين أن النت معمول عشان الشباب تتعرف علي البنات ملعون أبو الإنترنت".

وأضاف "أمين "، من خلال برنامج "آخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار": "حنين نشرت فيديو وهي بتعيط ولكن في نفس الوقت معتذرتش عن اللي قالته ".

وتابع: "الدعوة التي أطلقتها "حنين حسام" للفتيات بشأن استخدام تطبيقات الإنترنت من أجل جذب الشباب هي دعوة مبتذلة للغاية، مشيرا إلي أن البعض طالب بمحاكمتها بتهمة إشاعة الفسق والفجور".

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