إعلامي لحنين حسام: ملعون أبو اللي يخليكي تعملي كده

21 أبريل 2020 - 08:38 ص

شن الإعلامي تامر أمين، هجوما حادا على الطالبة حنين حسام عقب نشرها فيديوهات مسيئة على "الإنستجرام"، قائلا: "لو إنتوا فاهمين أن النت معمول عشان الشباب تتعرف علي البنات ملعون أبو الإنترنت".



وأضاف "أمين "، من خلال برنامج "آخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار": "حنين نشرت فيديو وهي بتعيط ولكن في نفس الوقت معتذرتش عن اللي قالته ".



وتابع: "الدعوة التي أطلقتها "حنين حسام" للفتيات بشأن استخدام تطبيقات الإنترنت من أجل جذب الشباب هي دعوة مبتذلة للغاية، مشيرا إلي أن البعض طالب بمحاكمتها بتهمة إشاعة الفسق والفجور".

