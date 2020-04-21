إلغاء امتحانات الثانوية العامة جدل ثائر ..ورد قاطع من الوزير

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التعليم

الثانوية العامة

طارق شوقى

كورونا

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ، الجدل الثائر حول مطالبات البعض بإلغاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة بسبب فيروس كورونا المستجد،قائلا :"لا مساس بامتحانات الثانوية العامة، وأنها ستنعقد في موعدها المقرر لها بدءًا من 7 يونيه المقبل".

وأضاف شوقي، في تصريحات صحفية نقلتها بعض المواقع الالكترونية، قائلا :"امتحانات الثانوية العامة يحكمها قانون خاص بها، ولا يمكن إلغاؤه لأنه يترتب على درجاته تنسيق القبول بالجامعات، وليس هناك بديلا لها يتيح نفس فرص التكافؤ بين الطلاب".

وأكد ، أن امتحانات الثانوية العامة ستقام في لجان مؤمنة بشكل كامل ومعقمة وباتخاذ كل إجراءات الوقاية الصحية اللازمة، بالتعاون مع وزارة الصحة وجميع الهيئات المختصة.

 وكان أولياء الأمور من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد طالبوا بإلغاء امتحانات الثانوية العامة حفاظا على صحة الطلاب في ظل الظروف الراهنة، مع تطبيق امتحانات القدرات للقبول بالجامعات.

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